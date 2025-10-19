Bonny Inter, spunta un retroscena: poteva finire in un’altra big di A

Bonny Inter, la nuova stella che illumina San Siro: da occasione mancata della Juve a colpo d’oro dei nerazzurri. Ecco i dettagli

Il campionato di Serie A sta scoprendo, giornata dopo giornata, un nuovo talento che promette di diventare una delle sorprese più brillanti della stagione: Ange-Yoan Bonny. Il giovane attaccante francese, dopo l’esperienza al Parma, sta vivendo un momento d’oro con la maglia dell’Inter, conquistando tifosi e critica grazie a prestazioni di grande intensità e personalità.

Arrivato in estate con la curiosità generale di chi lo conosceva per le sue potenzialità, Bonny all’Inter ha trovato un ambiente ideale per esplodere. In poche settimane ha già collezionato numeri importanti: tre gol e tre assist nelle prime partite di Serie A, contribuendo in modo decisivo al successo nel big match contro la Roma. La sua forza fisica, l’intelligenza tattica e la capacità di incidere negli ultimi metri lo stanno trasformando in un’alternativa di altissimo livello a Marcus Thuram, confermando la bontà della scelta della dirigenza nerazzurra.

Bonny Inter: un colpo che poteva essere della Juve

E pensare che la carriera di Bonny avrebbe potuto prendere una strada completamente diversa. Nel 2021, infatti, la Juventus era a un passo dal tesserarlo, dopo averlo individuato come uno dei prospetti più interessanti del calcio francese ai tempi dello Châteauroux. Tuttavia, come rivelato da L’Équipe, il trasferimento saltò all’ultimo istante per via di un problema cardiaco riscontrato durante le visite mediche. Un episodio che cambiò il destino del ragazzo, costringendolo a ripartire dal Parma, dove avrebbe poi trovato la maturità calcistica.

Dalla Serie B al grande palcoscenico nerazzurro

Dopo le buone stagioni con i ducali, l’Inter ha deciso di investire su di lui, anticipando la concorrenza di club come il Napoli e la stessa Juve. Oggi il club di Inzaghi può dire di aver trovato un jolly offensivo moderno, potente e generoso, capace di adattarsi ai meccanismi di gioco nerazzurri con rapidità sorprendente.

Bonny e l’Inter, un futuro da protagonisti

Il feeling tra Bonny e l'Inter cresce di partita in partita. La sensazione è che il francese possa diventare una pedina fondamentale per il presente e il futuro della squadra. San Siro ha già imparato a conoscerlo e ad applaudirlo: da "occasione mancata" per la Juventus a colpo azzeccato per l'Inter, il destino di Bonny sembra finalmente aver imboccato la strada giusta.