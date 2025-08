Bonny brilla all’esordio: buona la prima per l’Inter di Chivu

Inter, ottime risposte per Chivu nella prima amichevole stagionale, in particolare da Bonny: un gol, un rigore procurato e molto altro

L’Inter inizia la stagione con un 7-2 all’U23 nerazzurra, Bonny protagonista assoluto: un gol, un rigore procurato e tante buone sensazioni. Chivu cambia tutto all’intervallo e raccoglie risposte interessanti dal test di Appiano Gentile.

L’amichevole tra la prima squadra nerazzurra e la selezione U23 di Stefano Vecchi apre ufficialmente la stagione nerazzurra. E lo fa nel segno di Angelo Bonny, autore di una prestazione brillante e già nel cuore dei tifosi. L’attaccante classe 2004 ha segnato un gol, procurato un rigore e dimostrato ottima intesa con Lautaro Martinez nel primo tempo.

Cristian Chivu ha testato due moduli diversi: 3-5-2 nella prima frazione, con la coppia Bonny-Lautaro, e 3-4-2-1 nella ripresa, con Thuram e Zalewski a supporto di Pio Esposito. In entrambi i casi, il ritmo è stato buono e l’atteggiamento convincente.

Tra i promossi, oltre a Bonny, c’è Lautaro, che ha confezionato un assist e chiuso i suoi 45 minuti con un gol da attaccante puro. Calhanoglu ha brillato in mediana, sia per qualità che per continuità, segnando anche una bella rete nel secondo tempo. Buone indicazioni anche da Darmian, apparso già in condizione, e da Sucic, in crescita dopo un avvio timido. Da segnalare anche il buon impatto di Pio Esposito, entrato nella ripresa con personalità.

Qualche passo indietro invece per chi è apparso più imballato. Dumfries è sembrato il più indietro fisicamente, mentre Mkhitaryan ha alternato buone giocate a momenti di confusione, attirandosi più di un rimprovero da Chivu. Palacios ha faticato a entrare nel ritmo del match. Anche Asllani, nonostante il gol su rigore, non ha del tutto convinto: la sua centralità nello scacchiere nerazzurro resta in discussione.

Nel complesso, un test utile per prendere le misure. E un nome che si prende la scena: Bonny, che all’esordio assoluto ha fatto più che intravedere il suo potenziale.