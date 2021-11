Bonucci: «Con questo approccio e questo spirito le cose dipendono solo da noi»

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro la Lazio: le sue parole

TRE PUNTI – «Era una vittoria fondamentale. Dopo la sosta è sempre difficile. Con questo approccio e questo spirito le cose dipendono da noi. Siamo stati bravi a concedere poco alla Lazio e a portare a casa i tre punti».

ALLEGRI FURIBONDO – «Sappiamo che il mister negli ultimi 10 minuti spinge per tenere l’attenzione alta, soprattutto in questi casi. Va bene così, tutti dobbiamo dare la nostra per riportare la Juve a lottare per tutti gli obiettivi».