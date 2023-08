Bonucci Genoa, pazza idea rossoblù: primi contatti tra le parti

Secondo quanto riportato da Sky Sport, diversi club sono sempre vigili su Leonardo Bonucci. Per la Lazio manca ancora l’ok definitivo di Sarri, mentre l’Union Berlino non ha ancora trovato l’intesa per il trasferimento.

In tutto questo il Genoa si è inserito nella corsa al difensore, allacciando i primi contatti dietro suggerimento di Gilardino.