Bonucci: «Sconfitta pesante, dobbiamo trarre insegnamento»

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato dopo la brutta sconfitta dei bianconeri in casa del Chelsea

BRUTTA RIPRESA – «Abbiamo cercato di chiudere le loro giocate sugli esterni per non permettergli di metterci in inferiorità, ma siamo stati poco attenti. Sconfitta pesante ma ora pensiamo all’Atalanta».

PRESTAZIONE – «Dobbiamo trarre insegnamento, contro queste squadre così forti bisogna andare sempre a cento all’ora e non sbagliare i dettagli, che ti puniscono».

GIA’ QUALIFICATI – «Avevamo davanti una grande squadra, abbiamo preso il primo gol su una situazione di angolo. Forse era fallo, ma dovevamo tenere meglio. Hanno individualità forti, la verità è che sono stati migliori di noi. Mettiamo da parte il risultato».

Queste le parole del difensore a Sky:

SCONFITTA PESANTE – «È una sconfitta pesante, dobbiamo trarre insegnamento che con queste squadre devi andare sempre a mille allora, se no ti fanno male. Su due palle buttate dentro siamo stati pochi attenti e nel primo tempo abbiamo preso questo gol dopo un tocco di mano.Ora gardiamo avanti, pensiamo al campionato. Siamo già agli ottavi e dobbiamo rimontare in campionato, sabato abbiamo l’Atalanta».

INGLESI CON PIU’ RITMO – «Non lo scopriamo stasera, la Premier ha 7-8-9 grandi squadre che lottano ogni anno per giocarsi la Premier e arrivare fino in fondo in Champions. Ma anche noi lo siamo, continuiamo sul nostro perscorso e mettiamo in pratica gli insegnamento».

INSEGNAMENTI – «L’esperienza ci deve far capire che in queste partite devi stare bene a livello fisico e mentale, non devi mollare un centimetro».