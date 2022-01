Moukoko Dortmund, c’è aria d’addio: l’agente «Non so se rinnoverà»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Borussia Dortmund potrebbe perdere il giovane talento Moukoko: l’agente fa tremare i gialloneri con le sue parole

Patrick Williams ha parlato ai microfoni della Bild e ha detto la sua sul futuro del suo assistito Moukoko. Il classe 2004 è in scadenza con il Borussia Dortmund nel 2023 ma non è poi così sicuro di prolungare il contratto. Le parole dell’agente:

MOUKOKO – «Non è assolutamente scontato che rinnovo il suo contratto con il Borussia Dortmund. Gli infortuni lo hanno condizionato in questa stagione, ma non sta trovando i minuti di cui avrebbe bisogno per crescere. In questo momento ha bisogno di giocare di più. Io devo pensare al meglio per il suo futuro».