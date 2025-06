Bosnia-San Marino: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Bilino Polje andrà in scena la sfida tra Bosnia-San Marino: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Bilino Polje di Zenica si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Bosnia-San Marino. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Bosnia (4-3-3): Vasilj; Dedic, Radelijc, Barisic, Kolasinac; Hajradinovic, Tahirovic, Sunijc; Gigovic, Demirovic, Malic. Ct: Barbarez.

San Marino (4-3-3): Amici; G. Benvenuti, M. Cevoli, T. Benvenuti, Tosi; Golinucci, Capicchioni, Zannoni; Giocondi, Contadini, Nanni. Ct: R. Cevoli.

Orario e dove vederla in tv

Bosnia-San Marino si gioca alle ore 15:00 di sabato 7 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT CALCIO e in streaming su SKY GO e NOW.