Botafogo, cambio in panchina per i brasiliani! Sondaggio per Davide Ancelotti: le ultime dal Brasile

Botafogo, caccia al nuovo allenatore per i brasiliani! Sondaggio per Davide Ancelotti: le ultimissime che arrivano dal Brasile

Il Botafogo è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Renato Paiva, e tra i nomi valutati spicca quello di Davide Ancelotti, attuale vice commissario tecnico della nazionale brasiliana. Figlio del più noto Carlo Ancelotti, oggi alla guida della Seleção, Davide è un tecnico di 35 anni originario di Parma che, pur non avendo ancora ricoperto il ruolo di primo allenatore, ha accumulato una vasta esperienza nei principali club europei.

Secondo quanto riportato da Globo Esporte, il club di Rio de Janeiro avrebbe sondato il profilo del giovane allenatore, senza però aver ancora contattato ufficialmente la CBF (Confederação Brasileira de Futebol) per discuterne l’eventuale coinvolgimento. La decisione del Botafogo arriva a seguito dell’eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Palmeiras. Una prestazione deludente che ha spinto il proprietario John Textor a interrompere il rapporto con Paiva, ritenendo troppo conservativo l’approccio della squadra negli ottavi di finale della nuovissima competizione per club.

Davide Ancelotti è conosciuto per il suo ruolo al fianco del padre Carlo nei più prestigiosi palcoscenici calcistici. Ha fatto parte degli staff tecnici di club del livello del Real Madrid, il Bayern Monaco, il Napoli e l’Everton, ricoprendo sempre il ruolo di assistente. In Brasile, ha debuttato nello staff della nazionale in occasione della vittoria contro il Paraguay, nella seconda partita della nuova era tecnica verdeoro.

Con l’inizio della prossima settimana, il tempo ormai adesso stringe: il Botafogo riprenderà gli allenamenti lunedì in vista dell’atteso derby contro il Vasco da Gama, previsto per il 12 luglio, nella 13ª giornata del Brasileirão. La scelta del nuovo tecnico potrebbe quindi rivelarsi cruciale per il prosieguo della stagione dell’Alvinegro, deciso a rilanciarsi dopo un periodo segnato da instabilità continua.