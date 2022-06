Brahim Diaz: «Ibra ha l’età di mio padre, ma fa ancora la differenza». Le dichiarazioni del trequartista del Milan

Intervistato da Marca, Brahim Diaz ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic:

«Ibrahimovic ha l’età di mio padre, ma fa ancora la differenza. Per me è come un padre nello spogliatoio, mi ha reso la vita più facile perché quando ho il pallone sono obbligato a passarglielo se no si arrabbia. È un giocatore incredibile, con un grande carisma e che ama vincere, gli piace lavorare in allenamento e lo trasmette anche agli altri. Rende migliori tutti i giocatori perché ti spinge a dare sempre il massimo».