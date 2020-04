Braithwaite felice: «Lockdown? È un vantaggio, nessuno si sta allenando come me»

Martin Braithwaite ha spiegato come sta passando il lockdown che, secondo lui, è un vantaggio per potersi allenare meglio

Martin Braithwaite ha parlato ai microfoni della tv pubblica del suo Paese (DR). Queste le parole dell’attaccante blaugrana riportate da TMW.

LOCKDOWN – «So che devo diventare un titolare e un goleador anche col Barcellona. Non ho dubbi, mi immagino già segnare tante reti coi blaugrana ed essere uno dei cannonieri dell’intero campionato. Sono venuto qui per questo e la pausa attuale è un vantaggio per me, perché so che nessuno si sta allenando e sta lavorando come sto facendo io. Non appena finirà tutto questo, sarò pronto fisicamente e mentalmente. Non ho dimostrato ancora che cosa posso fare”, le sue convintissime parole».