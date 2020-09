Branca: «Ausilio è un professionista serio. La strategia del mercato dell’Inter è giusta»

Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Repubblica del mercato nerazzurro

MERCATO – «Se stanno adottando la strategia giusta? Assolutamente sì. Lo scorso anno sono arrivati giovani molto interessanti come Barella e Sensi, ora è giusto cercare profili di maggiore esperienza. In questa stagione l’Inter ha una grande occasione per contendere il campionato alla Juve. Agnelli e i suoi dirigenti hanno fatto una bellissima scommessa a scegliere Pirlo. È un fuoriclasse e sono sicuro che farà bene anche in panchina, ma forse avrà bisogno di un periodo di adattamento. L’Inter deve approfittarne».

AUSILIO – «È un uomo capace e perbene. Conosce a fondo l’Inter, e ogni anno diventa più bravo. L’idea che possa avere imparato qualcosa da me mi rende orgoglioso, ma i meriti sono tutti suoi. Se mi supererà? Glielo auguro. Ma sono un tipo pragmatico, guardo ai risultati. Il giorno in cui vincerà con l’Inter il sedicesimo trofeo da direttore, gli offrirò una cena».

JUVE INTER PER LO SCUDETTO – «C’è anche il Napoli. Gattuso sta facendo un ottimo lavoro. Dipende da come saprà integrare i nuovi arrivi con il nucleo storico della squadra. Per le posizioni alte della classifica, poi, bisogna senz’altro tenere in conto la Lazio, da cui mi aspetto il solito ottimo campionato. E attenzione ai rossoneri».