Brasile Colombia: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Arena Garrincha andrà in scena la sfida tra Brasile Colombia: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Arena Garrincha di Brasilia si giocherà la sfida di qualificazione ai mondiali tra Brasile Colombia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BRASILE (4-4-2): Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Savinho, Gerson, Guimaraes, Raphinha; Vinicius Junior, Rodrygo. Ct. Dorival Junior.

COLOMBIA (4-3-1-2): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Rios, Portilla, Arias; James Rodriguez; Luis Diaz, Duran. Ct. Lorenzo.

Orario e dove vederla in tv

Brasile Colombia si gioca alle ore 01:45 di venerdì 21 marzo per la qualificazione ai mondiali. Verrà trasmessa in diretta in streaming in pay-per-view e sulla piattaforma OneFootball. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.