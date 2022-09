Brasile, Ibanez: «Sensazione inspiegabile. Italia culla della difesa»

Il difensore della Roma Ibanez ha espresso la sua gioia per la prima convocazione con il Brasile

Roger Ibanez, difensore della Roma, in conferenza stampa ha espresso la sua gioia per la prima chiamata da parte del Brasile.

LAVORO – «Ho fatto parte di tutto il ciclo, ho avuto l’opportunità di indossare la maglia della Nazionale Under 23, ma non ho fatto parte delle Olimpiadi. Non so se sarebbe stato più veloce arrivare in nazionale maggiore, ma ho continuato a lavorare allo stesso modo e ho continuato con i miei sforzi per essere qui oggi e ne è valsa comunque la pena».

EMOZIONE – «Il primo giorno qui è una sensazione inspiegabile, essere dalla parte di così tanti atleti ad alte prestazioni, e la sensazione per le persone nuove è inspiegabile. Lavorando al fianco di Thiago Silva, giorno per giorno, penso di poter fare alcuni esempi in tal senso».

ITALIA – «Riguardo alla parte difensiva, l’Italia è una ‘culla’ della difesa. Ci arriviamo e loro hanno già professionisti per farti imparare il più rapidamente possibile il loro modo di lavorare, quindi questo per noi aggiunge molto. Ho fatto il mio primo anno all’Atalanta ed è stata un’esperienza molto importante per me, penso che abbia aggiunto molto. E, da parte di Mourinho, dare consigli e idee su come giocare in Italia ha aiutato molto per essere qui oggi».