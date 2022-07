Bremer, le parole di Cairo: «C’è un prezzo giusto per lui, ma non lo dico»

Urbano Cairo ha commentato la situazione di mercato di Bremer: «Il giocatore è un ragazzo straordinario. In genere mantengo le promesse, ma»

Intercettato in occasione della presentazione dei palinsesti di La7, Urbano Cairo ha fatto il punto sulla trattativa per la cessione di Bremer. Di seguito le sue parole.

«C’è un prezzo giusto per Bremer? C’è, ma non credo sia giusto dirlo. Sono in ottimi rapporti con il suo agente e ci ho parlato bene. Casadei come contropartita dall’Inter? So che è un giovane promettente, ma non lo conosco bene. Il giocatore è un ragazzo straordinario, gli ho detto che nel momento in cui fosse arrivata un’offerta adeguata lo avrei venduto. Ma tutto è relativo, perché se sento parlare di 70 milioni per Skriniar credo che Bremer valga più delle cifre che circolano. Il mio obiettivo è di accontentarlo e lo farò, perché comunque se lo potranno permettere solo squadre di alto livello».