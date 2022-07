Inter Bremer, il brasiliano aspetta Skriniar: le ultime

Per il colpo Bremer l’Inter dovrà attendere, la cessione di Skriniar al momento blocca l’assalto al brasiliano

L’Inter vuole Bremer e viceversa. Il brasiliano non vede l’ora di iniziare la sua nuova esperienza in Italia e in nerazzurro, ma deve ancora attendere.

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla questione Skriniar, situazione che blocca l’arrivo del centrale del Torino. Molto probabile che in settimana il Psg possa arrivare all’affondo decisivo da 65 milioni più bonus.