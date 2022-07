Bremer, rilancio dell’Inter e incontro con la Juve nel pomeriggio

É sfida totale tra Inter e Juve per Bremer. I nerazzurri rilanciano con il cartellino di Casadei e il Torino vedrà la Juve nel pomeriggio

É una vera e propria sfida mercato senza esclusione di colpi quella tra Juve e Inter per Bremer. In base a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, i nerazzurri sono pronti a rilanciare per il difensore del Torino.

Come? Con una nuova offerta che prevedere la cessione a titolo definitivo del giovane Casadei (con diritto di recompra) il cui cartellino è valutato 7,5 milioni. La Juve alle 14.30 avrà un appuntamento decisivo col Torino.