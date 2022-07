Brescia, Cellino: «Sono mesi difficili, ma non vendo né scappo»

Le parole di Cellino, presidente del Brescia, alla presentazione della nuova stagione: «La società è più sana che mai e non abbiamo debiti»

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato in conferenza stampa in occasione della partenza della squadra per il ritiro estivo. Di seguito le sue parole.

«Gli ultimi anni sono stati pesanti e non nego che sia scesa qualche lacrima. Nonostante i mesi siano pesanti, io continuo a combattere. Per quanto riguarda il Brescia, però, il discorso è diverso – ha spiegato il numero uno delle Rondinelle – La società è più sana che mai e non abbiamo alcun debito; in qualità di imprenditore ho la coscienza a posto. La soluzione più facile sarebbe scappare, ma così facendo farei solo un danno al Brescia. Mi piacerebbe che i tifosi fossero orgogliosi del loro presidente. La società non è in vendita e non lo è mai stata».