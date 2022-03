Brescia, esonero Inzaghi: Cellino ignora la clausola. C’è Corini

Il presidente del Brescia Cellino è ormai deciso a esonerare Inzaghi, ignorando una clausola che lo vieterebbe. Pronto Corini

Ci risiamo, e questa volta Massimo Cellino vuole andare fino in fondo all’esonero di Filippo Inzaghi dal ruolo di allenatore del Brescia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il patron delle Rondinelle è deciso a ignorare anche la clausola presente nel contratto del tecnico che vieta l’esonero se la squadra è nelle prime otto in classifica in Serie B.

Sarà battaglia, con Cellino pronto a chiedere alla Lega di avallare la sua decisione e si difenderà di fronte al Collegio Arbitrale. Una volta avuto il via libera, il Brescia potrà tesserare il nuovo allenatore che sarà Eugenio Corini; l’uomo dell’ultima promozione del club lombardo.