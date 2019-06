Brescia, lo stadio Rigamonti si rifà il look per la Serie A

Brescia, lo stadio Rigamonti si rifà il look in vista della Serie A: lavori nelle curve e in tribuna, oltre alla rizollatura del manto

Restyling in corso. Per la rosa a disposizione di Corini, ma anche per la struttura del Rigamonti. Il Brescia si avvicina così al grande ritorno in Serie A: senza trascurare alcun settore della società.

Lo stadio, infatti, vedrà ammodernamenti tanto in Curva Nord – che verrà anche ampliata – quanto in Curva Sud. In tribuna verranno invece creati 23 sky box, mentre lo stesso manto dello stadio subirà una rizollatura per presentarsi nelle migliori condizioni possibili a fine agosto.