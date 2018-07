Brozovic, l’Inter è ormai la sua seconda casa

L’agente del giocatore croato «Marcelo considera l’Inter casa sua, gli piace Milano e si prepara a giocare la Champions League. Ma se rimarrà o meno dipende dall’Inter e dal mercato» chiude il discorso mercato per Brozovic, ma è l’Inter che deciderà.

L’agente di Brozovic, Miroslav Bicanic, alcuni giorni fa non aveva escluso che il suo assistito potesse lasciare l’Inter. Ma ora arriva la smentita dal club che non ha nessuna intenzione di privarsi del giocatore in vista della prossima stagione e della Champions League.

Brozovic, attualmente impegnato al Mondiale 2018 con la sua Croazia che ha raggiunto le semifinali dove incontrerà mercoledì prossimo l’Inghilterra, ha visto il prezzo del suo cartellino grazie alle buone prestazioni fornite in Nazionale ed è cercato da alcuni club europei che monitorano la situazione del giocatore.

Una prima parte di stagione 2017/18 con più ombre che luci aveva fatto pensare ad una cessione da parte dell’Inter del giocatore, che nel mercato di gennaio è stato molto vicino ad un trasferimento al Siviglia, ma il cambio di modulo effettuato da Spalletti ha portato Brozovic davanti alla difesa nerazzurra dove il giocatore è stato protagonista di una straordinaria seconda parte di stagione.

Con il fair-play finanziario sistemato, l’Inter non ha più la necessità di vendere i suoi gioielli e ha considerato Brozovic giocatore incedibile anche a fronte di sirene inglesi che non spaventano il club nerazzurro.

Milano che piace anche a Brozovic stesso come confermato anche dal padre Ivan che rivela « Vive in una bella città come Milano, va alla grande con l’Inter e guadagna tanto».