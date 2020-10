Bruges Lazio, Pereira ammette: «Avrei dovuto tirare in porta»

Andreas Pereira ha commentato sui suoi profili social il pareggio della Lazio contro il Bruges: questa la risposta a un tifoso

Il nuovo innesto della Lazio Andreas Pereira ha avuto nei piedi la palla della possibile vittoria dei biancocelesti contro il Bruges.

Il calciatore di proprietà del Manchester United, trovatosi a tu per tu col portiere Mignolet, invece di calciare ha tergiversato sciupando un’occasione colossale per i capitolini per portarsi in vantaggio. Nella giornata odierna un tifoso gli fa notare su Instagram come il centrocampista biancoceleste avrebbe dovuto tirare in porta:«Però da lì dovevi tirare eh!» Andreas risponde ammettendo «Hai ragione».