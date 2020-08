Bruno Fernandes: «Siamo tutti colpevoli, non possiamo essere soddisfatti»

Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Siviglia

«Quando si concedono opportunità agli avversari, l’errore è di tutta la squadra. Siamo tutti colpevoli per quanto accaduto questa sera, giochiamo per vincere trofei e perdere una semifinale non può minimamente soddisfarci. Abbiamo fatto una grande partita, creando tante occasioni da gol, ma nel calcio non sempre vince chi ha più chance: fare gol è fondamentale, noi ci siamo riusciti solo una volta e su calcio di rigore. Sarebbe stato bello arrivare in finale, purtroppo non sarà possibile giocarci il titolo: il loro portiere ha fatto una gran partita, ma per le qualità che abbiamo avremmo dovuto segnare almeno un altro gol. Penso che sia normale essere frustrati quando si subisce una rete a dieci minuti dalla fine della partita, tra me e Lindelof non è successo nulla di particolare».