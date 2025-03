Figlio Buffon, grande talento il discendente del padre Gigi: cosa ha fatto contro la Repubblica Ceca? - Calcio News 24

Figlio Buffon, il primogenito dell’ex portiere della Juventus è andato in goal contro la Repubblica Ceca (Under 18). Un grande passo in avanti

Step by step, imparare dagli errori e ovviamente fare un passo in avanti per continuare a crescere. Questa è la grande sintesi del figlio di Gigi Buffon, Louis Thomas, autore contro la Repubblica Ceca di una prestazione straordinaria con tanto di primo goal in Nazionale.

Un 4-1 all’insegna della normale amministrazione azzurra, con il classe 2007 che si è subito sbloccato senza problemi. Questo è soltanto l’inizio.