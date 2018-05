Buffon rinuncia a Italia-Olanda organizzata per lui a Torino?

Il portiere dell’Italia e della Juventus sta per dire addio al calcio giocato. Buffon potrebbe non partecipare all’amichevole con l’Olanda a Torino

Gigi Buffon potrebbe non prendere parte all’amichevole tra Italia e Olanda in programma il prossimo 4 giugno a Torino, all’Allianz Stadium. Ufficiosamente, la sfida tra gli azzurri e olandesi è stata organizzata allo Stadium per permettere a Gigi di salutare i suoi tifosi e di dare così l’addio al calcio giocato. Il portierone bianconero va verso l’addio al calcio giocato ma potrebbe lasciare tra 2 settimane, nella gara interna della Juventus contro l’Hellas Verona, all’ultima giornata.

Tante le polemiche intorno alla sua figura negli ultimi mesi, in particolare dopo la gara contro il Real Madrid. Proprio questo, secondo Il Corriere dello Sport, potrebbe portare il portiere bianconero a prendere una clamorosa decisione: lasciare senza la passerella finale allo Stadium. Buffon starebbe pensando di non rispondere alla convocazione dell’Italia per la sfida amichevole contro l’Olanda. Staremo a vedere.