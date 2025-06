Buffon saluta Luciano Spalletti: «Grazie di tutto! Hai onorato l'Italia con responsabilità» - Calcio News 24

Buffon saluta Spalletti: «Hai servito l’Italia con passione e responsabilità»

Nel momento in cui si chiude ufficialmente il capitolo di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale italiana, arriva anche il saluto pubblico di una figura simbolo del calcio azzurro: Gianluigi Buffon. L’ex portiere e attuale capodelegazione della Nazionale ha scelto di affidare a un lungo post su Instagram il suo messaggio di commiato e gratitudine verso l’ormai ex commissario tecnico.

«Caro Luciano – scrive Buffon – ho scelto di aspettare qualche giorno per non scrivere a caldo, ma ci tenevo a ringraziarti pubblicamente e personalmente per il tuo lavoro in questi anni alla guida della Nazionale». Parole semplici ma cariche di significato, che confermano il rispetto profondo che Buffon nutre nei confronti di Spalletti, nonostante l’epilogo amaro del suo percorso in azzurro.

Spalletti, arrivato dopo l’era Mancini, ha preso in mano una Nazionale in un momento critico, con l’obiettivo di rilanciarla dopo la mancata qualificazione al Mondiale e le difficoltà vissute sul piano del gioco e dei risultati. «Hai affrontato questa sfida con passione, competenza e grande senso di responsabilità – scrive ancora Buffon – in un momento delicato per il calcio italiano. Senza mai perdere di vista la tua visione e l’umanità che ti ha sempre accompagnato».

Il rapporto tra Buffon e Spalletti è stato costruito su basi solide, fatte di rispetto reciproco e condivisione di valori. Nelle parole dell’ex numero uno della Nazionale c’è spazio anche per un bilancio umano, oltre che sportivo: «Abbiamo condiviso momenti belli e altri più difficili, ma sempre con la consapevolezza di essere al servizio di qualcosa che va oltre il campo: la maglia azzurra, che rappresenta la nostra Italia».

La chiusura del messaggio è un augurio sincero: «Un grande in bocca al lupo per il tuo futuro, umano e professionale». Un saluto che va oltre le dinamiche del calcio e sottolinea la stima che l’ex portiere della Juve Buffon ha maturato nei confronti di Spalletti, nonostante un’esperienza breve e complicata alla guida della Nazionale.

Con queste parole, Buffon restituisce dignità e riconoscimento al lavoro di Spalletti, che lascia la panchina dell’Italia con la consapevolezza di aver dato tutto in un contesto non facile.