Bulgaria-Cipro: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Hristo Botev andrà in scena la sfida tra Bulgaria-Cipro: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Hristo Botev di Plovdiv si giocherà la sfida amichevole tra Bulgaria-Cipro. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Bulgaria (4-1-4-1): Mitov; Popov, Petkov, Petrov, Nürnberger; Kraev; Milanov, Panayotov, Kirilov, Petkov; Despodov. Ct: Iliev

Cipro (3-4-3): Mall; Karo, Andreou, Laifis; Antoniou, Charalampous, Artymatas, Ioannou; Kastanos, Pittas, Sotiriou. Ct: Avgousti.

Orario e dove vederla in tv

Bulgaria-Cipro si gioca alle ore 18:00 di venerdì 6 giugno per una sfida amichevole. Verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e in streaming su SKY GO e NOW.