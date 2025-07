Luciano Buonfiglio: «Serve un piano per le infrastrutture; alleggerire la burocrazia e...»

Le parole di Luciano Buonfiglio, presidente del CONI: «Serve un piano per le infrastrutture; alleggerire la burocrazia e…»

Luciano Buonfiglio, neo presidente del CONI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del premio Fair Play Menarini a Firenze, condividendo riflessioni sull’importanza dei valori nello sport e sulle sfide infrastrutturali legate all’impiantistica sportiva, con particolare attenzione al contesto fiorentino.

DURATA MANDATO E FAIR PLAY – «Non ho intenzione di rimanere 12 anni come il mio predecessore, ma stasera era importante esserci. Premiamo il fair play perché quei comportamenti sono ancora troppo spesso un’eccezione, non la regola. Per questo dobbiamo impegnarci a diffondere questi valori non solo nello sport, ma nella vita di tutti i giorni. Lo sport deve essere un esempio costante di valori positivi».

UNA COSA IMPARATA IN QUESTA SETTIMANA – «Come avevo detto prima di candidarmi, ho voluto dare valore ai cinque cerchi olimpici. Gli atleti li portano tatuati nel cuore e le 81 persone che hanno votato rappresentano 16 milioni di sportivi e oltre 100 mila società. Il volontariato sportivo di base merita enorme rispetto e attenzione. Dobbiamo alleggerire la burocrazia e contenere i costi dello sport, altrimenti nessuno organizzerà più nulla. Serve un’educazione sociale, alimentare e comportamentale per formare cittadini migliori.»

FIRENZE – «Mia moglie è fiorentina, quindi ho un legame affettivo con la città. Conosco bene alcune realtà come le società dei canottieri sul Lungarno. Il problema delle strutture sportive non riguarda solo Firenze, ma è generale. Non esiste una bacchetta magica, ma serve un piano strategico per l’impiantistica. È un lavoro lungo, ma dobbiamo trasformare gli esempi positivi in prassi consolidate, non lasciarli come eccezioni. L’obiettivo è costruire, non apparire.»

SUL VIOLA PARK – «Sono curioso di vedere il Viola Park e anche di affrontare le situazioni più critiche. A breve incontreremo il ministro e Sport e Salute per mettere il piano strategico per lo sport al centro dell’agenda politica e renderlo prioritario.»