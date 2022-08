Buongiorno: «È un punto positivo ma c’è rammarico, ci è mancato il gol per vincere». Le parole del difensore granata

Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN nel post di Torino-Lazio. Le parole del difensore del Torino:

«È un punto positivo ma c’è rammarico, ci è mancato il gol per vincere ma la squadra ha giocato bene. Abbiamo iniziato subito alti e forti, cerchiamo di farlo per 90′ oggi solo per un tempo ma abbiamo fatto un’ottima partita. Bremer? E’ stato un ottimo giocatore che ora è passato. Adesso ci sono tanti giovani ragazzi come me e Schuurs che hanno voglia di fare. Pressione? Si lavora sempre al massimo per quello. Lukic? Caso rientrato, si è già parlato in settimana ora testa alla prossima partita»