Burkina Faso, bufera dopo il 7-0 con l’Argentina: il presidente Traoré annuncia riforme per il calcio nazionale

Il presidente burkinabé Ibrahim Traoré ha parlato di “calcio malato” dopo il caos organizzativo della trasferta in Sud America e la pesante sconfitta contro l’Albiceleste

La pesante sconfitta per 7-0 contro l’Argentina rischia di diventare molto più di un semplice risultato negativo per il Burkina Faso. Il crollo nell’amichevole disputata domenica sera ha infatti acceso i riflettori su una crisi più ampia, legata alla gestione del movimento calcistico nazionale e soprattutto all’organizzazione della trasferta in Sud America.

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Dopo il disastro contro i campioni del mondo, il presidente burkinabé Ibrahim Traoré ha annunciato “decisioni importanti” per affrontare una situazione ormai considerata insostenibile. Al centro delle polemiche c’è il viaggio verso Buenos Aires, organizzato in condizioni difficili e contestato dalla nazionale maggiore già prima della partenza.

Burkina Faso, caos prima della sfida con l’Argentina

La nazionale maggiore del Burkina Faso aveva infatti deciso di non partire dopo aver criticato duramente il piano di viaggio: un volo di circa 12 ore e l’arrivo in Argentina appena cinque ore prima della partita. Una gestione ritenuta inadeguata dallo spogliatoio, che ha portato al rientro dei giocatori nei rispettivi club.

Per evitare la cancellazione della gara e possibili sanzioni federali, il Burkina Faso si è così presentato contro l’Argentina con una selezione composta prevalentemente da calciatori dell’Under 23, convocati in emergenza.

Traoré annuncia riforme: “Il nostro calcio è malato”

Durante un incontro con la nazionale femminile Under 15, reduce dal secondo posto ai campionati scolastici africani in Zimbabwe, Ibrahim Traoré ha parlato apertamente della necessità di intervenire sul sistema calcio del Paese.

Il presidente ha dichiarato: «Il nostro calcio è malato e troveremo delle soluzioni».

Traoré ha spiegato di voler avviare una riforma profonda del movimento calcistico nazionale, aumentando gli investimenti nello sport e intervenendo sulle criticità organizzative emerse nelle ultime ore.

Burkina Faso, giovani elogiati nonostante il crollo

Il leader burkinabé ha comunque voluto elogiare i giovani chiamati all’ultimo momento, sottolineando come abbiano evitato conseguenze peggiori per la federazione. Alcuni calciatori, secondo la ricostruzione, sarebbero stati trasferiti prima in Marocco e poi in Argentina, arrivando alla partita dopo quasi 24 ore senza dormire.

Alla base del caos ci sarebbe stata anche la cancellazione improvvisa del volo charter previsto per la trasferta. Un episodio che ha contribuito al fallimento organizzativo e che ora spinge il Burkina Faso verso una fase di riflessione e possibili cambiamenti strutturali.