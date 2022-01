Cagliari, non solo la Salernitana per Caceres: spunta l’interesse dalla Turchia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sirene turche per il difensore del Cagliari Martin Caceres. El Pelado corteggiato dal Karagumruk

Martin Caceres in uscita dal Cagliari, non sarebbe ricercato soltanto in Italia. Le sirene arrivano anche dall’estero e più precisamente dalla Turchia.

La Salernitana lo avrebbe messo in cima alla lista per rinforzare la difesa, ma in queste ultime ore, come riportato da Gianluca Di Marzio, anche il Karagumruk avrebbe sondato il terreno.

