Cagliari, servono punti salvezza! Dopo l’Udinese adesso testa al Como di Fàbregas: i dettagli

Cagliari, servono punti salvezza! Dopo la sconfitta contro l’Udinese adesso testa al Como di Fàbregas: i dettagli e le ultimissime

Il Cagliari guidato da Nicola puntava a conquistare una vittoria davanti al proprio pubblico nell’incontro disputato ieri pomeriggio all’Unipol Domus. Tuttavia, l’Udinese di Runjaic ha saputo imporsi, ribaltando le aspettative.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i rossoblù non sono mai riusciti a mettere in atto un vero e proprio forcing, limitandosi a creare qualche opportunità su palla inattiva. Ora la squadra dovrà reagire e lottare per ottenere punti fondamentali nella corsa alla salvezza, che resta ancora incerta. Il prossimo banco di prova sarà la sfida contro il Como, in programma il 10 maggio alle 15.