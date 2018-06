Il neo acquisto del Cagliari, Darijo Srna ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche del numero di maglia 18 attualmente di Barella che sembra poter rimanere in Sardegna

Oggi il nuovo acquisto del Cagliari, Darijo Srna, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il numero di maglia che dalla prossima stagione dovrà indossare. Il difensore croato è difatti da qualche giorno diventato un giocatore del club sardo- che lo ha ingaggiato a parametro zero- dopo aver lasciato lo Shakhtar Donetsk, società in cui ha militato per oltre 15 anni in quasi 500 gare ufficiali. Per queste ragioni la squadra ucraina ha deciso di ritirare la maglia numero 33 da lui indossata.

Srna ha commentato l’avvenimento dichiarando di essere onorato del gesto dello Shakhtar che ha ritirato la maglia, un po’ come è successo a Cagliari per Gigi Riva, aggiungendo che il club ucraino rimane la squadra della sua vita. Srna ha, poi, proseguito affermando che da oggi penserà solo al Cagliari, avendo già disputato l’ultima partita con i nero-arancio. Il giocatore croato che ha scelto la maglia numero 33, ha dichiarato, inoltre, che sarebbe stato felice di indossare la maglia con il numero 18 (attualmente di Nicolò Barella), ma la società gli ha comunicato che quel numero sarà impegnato per i prossimi anni. «Non voglio aggiungere altro –ha concluso Srna- perché sono un calciatore e voglio far parlare il campo. Forza Casteddu».