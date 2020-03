Cagliari, De Paola: «Per restare in posizioni alte della classifica bisogna essere abituati»

Luciano De Paola, ex centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Cagliarinews24.com. Le sue parole

STAGIONE – «Penso che il presidente Giulini ha allestito una squadra importante per un campionato da centro classifica. Poi si è ritrovato in posizioni più alte e per restarci bisogna essere abituati a stare lì. Qualche partita è stata persa in malo modo. Maran non aveva iniziato bene, con qualche giocatore fuori ruolo come Nainggolan schierato inizialmente regista. Alla fine ha trovato la quadra con 13 risultati utili consecutivi, salendo fino al quarto posto in classifica. Dopo sono arrivati i risultati negativi fino all’esonero di Maran».