Cagliari, il club deve sfoltire: Giulini pronto a cedere Nandez

Calciomercato Cagliari: il club rossoblù ha necessità di sfoltire la rosa e così Nandez potrebbe essere ceduto già a gennaio

Il mercato del Cagliari in entrata resta momentaneamente in stand-by. Come afferma anche La Gazzetta dello Sport, prima di procedere con qualsiasi nuovo acquisto, il club rossoblù dovrà necessariamente muoversi anche sul fronte delle uscite.

La società, si legge sulle pagine della Rosea, cambia idea rispetto al passato e apre a una cessione di Nandez anche con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20-25 milioni.

