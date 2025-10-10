Cagliari, Gaetano lavora al rientro: obiettivo la settima giornata contro il Bologna

Cagliari, Gaetano verso il recupero: il trequartista sogna il rientro per la sfida della 7ª giornata. Le ultimissime

Un infortunio muscolare ha rallentato il percorso di Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000 del Cagliari, ma la sua determinazione resta intatta. Il giocatore, reduce da alcuni problemi fisici, non ha potuto prendere parte all’amichevole di Assemini contro la Primavera, un test utile per valutare la condizione della squadra rossoblù.

Nonostante lo stop, Gaetano punta a rientrare già nella prossima sfida di campionato: la settima giornata di Serie A 2025-2026, quando all’Unipol Domus arriverà il Bologna di Vincenzo Italiano. Sotto la guida di Fabio Pisacane, il centrocampista ha già messo in mostra qualità tecniche e capacità di inserimento, e ora segue un programma di recupero personalizzato per ritrovare la miglior condizione.

Recupero sotto controllo

Lo staff medico e tecnico del Cagliari sta monitorando con attenzione i progressi del giocatore. Nei prossimi giorni Gaetano potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo, a meno che non emergano segnali che suggeriscano maggiore prudenza.

L’obiettivo condiviso da società, allenatore e calciatore è averlo a disposizione per la gara contro i felsinei, considerata cruciale nella corsa dei rossoblù a punti preziosi per la classifica.

Attesa e fiducia

La situazione sarà aggiornata quotidianamente, con la speranza che Gaetano possa presto tornare in campo e dare il suo contributo alla causa del Cagliari. La sua presenza, infatti, rappresenterebbe un valore aggiunto per una squadra che punta a consolidare la propria identità e a proseguire con fiducia il cammino in campionato.