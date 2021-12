Cagliari, a giorni attesa offerta dal Brasile per Joao Pedro

Il Cagliari potrebbe perdere il suo capitano nel mese di gennaio: dopo le parole volate nell’ultima sfida casalinga Joao Pedro potrebbe lasciare la Sardegna 7

Il Cagliari potrebbe perdere il suo capitano Joao Pedro a gennaio. In Serie A è la Fiorentina ad aver messo gli occhi sull’attaccante in orbita Nazionale azzurra in vista dei playoff.

Non solo i viola, secondo ESPN Brasil, anche il Palmeiras avrebbe messo gli occhi su Joao Pedro. Possibile offerta nei prossimi giorni dal Brasile, c’è attesa a riguardo.