Cagliari, Lovato è già al lavoro: arrivato il nullaosta dell’Atalanta

Il Cagliari ha svolto una doppia seduta di allenamento quest’oggi: al lavoro anche il neo arrivo Matteo Lovato

Doppia seduta di allenamento al Centro sportivo di Assemini per il Cagliari: nel programma di oggi parte atletica, esercitazioni di tecnica e tattica. Al mattino i rossoblù sono stati impegnati in palestra, focus sulla forza, poi in campo: circuiti tecnici e di rapidità e lavoro aerobico. Nel pomeriggio, dopo l’attivazione, spazio ad una sessione tattica.

Lavori di riatletizzazione per Riccardo Ladinetti; completate le visite mediche, con nulla osta dell’Atalanta, ha iniziato ad allenarsi con la squadra il calciatore Matteo Lovato.