Cagliari, Joao Pedro torna dalla squalifica: salvezza e Nazionale nel mirino

Il capitano del Cagliari Joao Pedro rientra dalla squalifica e ora punta alla salvezza e alla Nazionale

Scontato il turno di squalifica nel match contro l’Atalanta, Joao Pedro si prepara a riprendersi il suo posto da titolare in attacco e in una squadra finalmente ritrovata in mentalità e tattica. Il capitano rossoblù vuole diventare sempre più pericoloso e incisivo non solo per contribuire alla salvezza dei suo Cagliari ma anche per andare a coronare il sogno di giocare nella Nazionale di Roberto Mancini.

Per raggiungere questo obiettivo, spiega Il Corriere dello Sport, il numero 10, la vera certezza della compagine di Mazzarri, dovrà puntare tutto sull’imprevedibilità visto che gli avversari hanno ormai imparato a conoscerlo. A dimostrazione di questo fatto, il numero dei falli subiti, ben cinquantadue.

