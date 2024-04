Cagliari Juventus, Allegri: «Non abbiamo capito la partita»

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato del pareggio per 2-2 contro il Cagliari ai microfoni di Sky.

IL PRIMO TEMPO – «Abbiamo preso 7 ripartenze, continuavamo a giocare la palla tic e toc a un metro e a sbagliare. Quando trovi squadre come il Cagliari che è in buon momento e soprattutto fisicamente ti salta addosso, bisognava fare battaglia. Perché tecnicamente avevano delle difficoltà. Non abbiamo capito la partita. Bisognava mettere la palla sopra visto che la palla in campo non si fermava ma schizzava e andare a prendere un po’ di seconde palle. Invece abbiamo preso 7 ripartenze, abbiamo sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare tecnicamente, non vinto un contrasto e quando giochi queste partite in questo momento della stagione se non ti metti al pari dell’avversario ne esci con le ossa rotte, il Cagliari tra l’altro è una buona squadra»

PARTITA – «Bisogna capire la partita non è che se vogliamo fare una cosa, prepariamo una cosa per giocare, poi non riusciamo a giocare perché loro ti saltano addosso, basta vedere loro come hanno finito con tanti con i crampi perché hanno fatto una partita bella sotto il punto di vista dei contrasti. O ne esci con la tecnica e noi ne siamo usciti nel primo tempo e abbiamo preso bastonate, a qual punto li devi variare, devi mettere la palla sopra e attaccare la profondità. Non l’abbiamo fatto, abbiamo sbagliato. Poi nel secondo tempo l’abbiamo recuperata, i ragazzi sono stati bravi. Però questo ci deve far pensare. Noi siamo una squadra che se non sta dentro la partita, non lavora fisicamente e non corre uguale agli altri difficilmente potremmo vincere le partite tecnicamente soprattutto in questo momento. Nel secondo tempo loro sono calati e noi abbiamo fatto una partita tecnicamente migliore, una buona partita. Potevamo fare meglio o peggio ma è venuta fuori un’altra partita. Però in quel momento non abbiamo capito».