Cagliari, l’Inter punta tutto su Bellanova: distanza sul prezzo del cartellino

Calciomercato Cagliari: l’Inter avrebbe messo seriamente nel mirino Bellanova, ma ci sarebbe distanza tra domanda e offerta

L’Inter avrebbe messo seriamente nel mirino Raoul Bellanova. Il giocatore del Cagliari, fresco di riscatto dal Bordeaux, avrebbe scalato tutte le gerarchie e in questo momento sarebbe in cima alle preferenze. Nella giornata di martedì è previsto un incontro tra i vertici nerazzurri per fare il punto in merito al mercato.

L’unico dubbio – secondo quanto rivelato da Tuttosport – è legato alla valutazione del suo cartellino. La cifra per il club sardo, si legge, si aggira attorno ai 10-12 milioni mentre per i lombardi sarebbe sui 7 milioni.

