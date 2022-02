Cagliari, Mazzarri: «Avremmo davvero meritato di vincere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le dichiarazioni del tecnico del Cagliari Walter Mazzarri al termine del match con l’Empoli, terminato in pareggio. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha commentato il match con l‘Empoli, pareggiato all’84’ grazie alla rete di Leonardo Pavoletti.

PAREGGIO – «Siamo partiti bene. L’Empoli era in difficoltà sul palleggio nel primo tempo ma poi, l’infortunio di Lovato ci ha scombussolato un po’. Poteva andare peggio per come abbiamo perso le distanze e i concetti. Il secondo tempo è stato un monologo nostro. Dal momento in cui ho fatto i cambi finali si meritava la vittoria perché abbiamo davvero meritato. Se poi si guarda tutto, in un campo difficile, un pareggio dopo l’impresa a Bergamo va bene. Abbiamo reagito».

DALBERT – «È stato uno di quelli che si è salvato. Può giocare in tanti ruoli».

PAVOLETTI DECISIVO – «Pavo era infortunato. È uno che, soprattutto quando giochiamo in quel modo, un po’ avvolgenti, diventa micidiale. Tutti traggono beneficio dal suo gioco. Sono entrati bene tutti. Le sostituzioni hanno davvero cambiato la partita. Meritavamo qualcosa di più nel finale».