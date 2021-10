Cagliari, Mazzarri: «Come se fossi al primo anno in A. Non esaltiamoci»

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha parlato al termine del match vinto contro la Sampdoria

PUNTO DI PARTENZA – «Aspettiamo di esaltare. Nella gestione della palla abbiamo sbagliato troppi passaggi, abbiamo regalato alla Sampdoria tutte le azioni pericolose a causa dei nostri errori. È tutto comprensibile, l’ultimo posto in classifica condizionava il loro atteggiamento».

IL MATCH – «Chi mi conosce lo sa, quando accetto una sfida sono adrenalinico e cerco di dare il tutto e per tutto. È da tanto che avevo il desiderio di allenare questa squadra, mi incuriosiva perché penso possa dare tanto. È una piazza importante, rappresenta una regione intera. Per me è come se fossi al mio primo anno in Serie A, per me è come se fossi tornato ragazzo».