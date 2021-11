Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Salernitana

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

CONTESTAZIONE DEI TIFOSI – «Sono sempre il primo a mettere la faccia. È stato un confronto bello, motivante. Hanno ragione i tifosi: dobbiamo fare molto di più».

COSA DIRE ALLA SQUADRA – «Parlerò domani. Dovevamo fare gol prima, non capisco perché dopo il vantaggio sia mancato il coraggio. Io preparo, dico, faccio, mi prendo le responsabilità ma voglio delle spiegazioni».

PAURA – «Le partite durano 95′. Non esultiamo più per mezz’ora dopo un gol, esultiamo alla fine. Dobbiamo pressare meglio, gestire meglio la palla. Dobbiamo metterci in testa questi concetti. Non pensiamo più a questa paura. Oggi non abbiamo pensato a vincere».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU CAGLIARINEWS24