Vicario AVVISA: «Italia, voglio farmi trovare PRONTO per l’Europeo. RITORNO ad Empoli? Emozionante»

Le parole in conferenza stampa di Vicario, allenatore dell’Italia in vista della sfida contro la Bosnia ad Empoli

In conferenza stampa, il portiere dell’Italia Vicario, ha voluto parlare della sfida contro la Bosnia con gli Europei dietro l’angolo.

«Io sono pronto in qualsiasi caso, anche per dare una mano da fuori. Si può sempre essere utili in qualsiasi frangente, poi siamo sportivi e vogliamo sempre competere. Sono sempre disponibile per la maglia della Nazionale. E’ super emozionante tornare per la prima volta al Castellani con la maglia della Nazionale, ripensarci e prenderne coscienza domani sarà un momento emozionante: per me, per i miei genitori, per tanti empolesi che mi vogliono ancora bene e mi hanno permesso di giocare questa gara qui. E’ la squadra che mi ha dato la reale possibilità di mettermi in mostra in Serie A, di coronare il sogno di giocare in Premier League. Europei? Siamo pronti, poi giorno dopo giorno si può sempre migliorare. Siamo qui tutti i giorni per cercare di avvicinarci il più possibile al corretto comportamento, a quello efficace. Ogni giorno il mister batte sui tasti che a lui interessano e noi siamo degli umili esecutori, aggiungendo a questo l’ambizione della sfida e del non sentirsi inferiori a nessuno».