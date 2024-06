Italia, le ULTIMISSIME sulle condizioni di Barella: i tempi di recupero per l’Europeo

Arrivano ulteriori aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e della Nazionale

Arrivano notizie dall’infermeria della Nazionale italiana per quanto riguarda Nicolò Barella. Filtra ottimismo sul giocatore dell’Inter e appunto dell’Italia in vista dell’Europeo imminente in Germania.

Come riportato dalla FIGC gli esami hanno mostrato un netto miglioramento con l’affaticamento muscolare praticamente in via di guarigione. L’obiettivo di Spalletti è recuperarlo per la panchina.