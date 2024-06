Fluminense, Thiago Silva accolto da EROE al Maracanà: la presentazione è da BRIVIDI – VIDEO

Le immagini provenienti dal Brasile in occasione della presentazione di Thiago Silva ai tifosi della Fluminense

Thiago Silva, ex difensore di Milan, Chelsea e del Paris Saint-Germain, è stato accolto come un vero e proprio eroe da migliaia di sostenitori del Fluminense riuniti allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro in occasione del ritorno del difensore brasiliano nel club dove ha iniziato la sua carriera tra il 2006 al 2008.

O Monstro foi recebido assim! 50 mil vozes por você e por nossas cores!



Thiago Silva é rei! pic.twitter.com/PrCmlzf7qb — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 7, 2024

Secondo il club erano presenti ben 50.000 tifosi, un record assoluto per la presentazione di un calciatore in Brasile. Thiago Silva ha firmato un contratto biennale nella squadra campione del Sud America in cui militano anche Marcelo e Felipe Melo.