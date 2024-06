Torino, dalla Croazia sicuri: l’ex Juric firma oggi con il nuovo club, addio a Cagliari e Udinese

Novità per l’ex allenatore del Torino Ivan Juric, il croato è corteggiato dal Cagliari, ma dalla Croazia oggi firma con il suo nuovo club

Prosegue senza soluzione di continuità il valzer delle panchine in Serie A. Dalla Juventus, al Milan, passando per Napoli, Lazio e non solo. Il massimo campionato calcistico targato 2024-25 vedrà (ormai possiamo privarci del condizionale) oltre la metà delle sue squadre cambiare il proprio allenatore rispetto alla stagione precedente. Tra queste, non fa eccezione il Torino.

Il club granata ha difatti salutato Ivan Juric, che ha ormai da tempo attestato la propria volontà di lasciare l’ombra della Mole. Salvo clamorosi colpi di scena, al posto del tecnico croato salirà in cattedra Paolo Vanoli, reduce dalla promozione con il suo Venezia. E mentre tutti si domandano quando l’ormai ex lagunare firmerà con il Torino (la trattativa prosegue da giorni) lo stesso Juric si è mosso per definire un nuovo capitolo della sua carriera.

D’altro canto in una delle sue ultime apparizioni in granata l’ex Verona era stato chiaro. Difficilmente dopo i tre anni in Piemonte se ne prenderà uno sabbatico: la volontà di tornare subito al lavoro per lui è forte, senza particolari distinzioni tra l’Italia e l’estero.

A tal proposito, novità importanti nell’economia di Juric sarebbero arrivate proprio dalla sua Croazia. Come riportato stamane da Sportske novosti (il principale e più autorevole quotidiano sportivo del Paese che affaccia sull’Adriatico) è tutto pronto per l’arrivo dell’ex Torino Hajduk Spalato. Il classe ‘75 avrebbe rifiutato un’offerta plurimilionaria dall’Arabia Saudita per tornare ad allenare nella squadra della propria città natale. Si attende il via libera del Consiglio di Sorveglianza del club e poi l’arrivo del tecnico (e il suo staff) sarà ufficiale. Nulla da fare quindi per Cagliari e Udinese, dopo i (timidi) tentativi nelle scorse ore.