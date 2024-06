Taremi: «Ecco quale sarà la STRATEGIA che la mia squadra dovrà utilizzare per riuscire a vincere»

Il futuro attaccante dell’Inter Taremi esulta dopo la tripletta messa a segno in Iran Hong Kong: le parole del centravanti

Il futuro attaccante dell’Inter di Simone Inzaghi Mehdi Taremi ha commentato così la vittoria dell’Iran

LE PAROLE – «La nostra strategia si basa su un gioco offensivo, per creare molte opportunità da gol. Hong Kong è stata brava, ci ha creato problemi in alcuni minuti della partita, ma il controllo è sempre stato nostro. Comunque il calcio di Hong Kong ha fatto grandi progressi, in futuro questa squadra potrebbe diventare un problema per le avversarie»