Calciomercato Cagliari: per portare via Nandez servirà una cifra folle

Portare via Nahitan Nandez dal Cagliari sarà più difficile del previsto: diversi club su di lui, ecco la cifra che serve per strapparlo a Giulini

Tutti lo vorrebbero in squadra ma chi sarebbe disposto a offrire più di 36 milioni di euro? Nahitan Nandez, come riporta La Nuova Sardegna, è uno dei giocatori più osservati e ammirati del Cagliari ma il valore del suo cartellino e la clausola rescissoria che lo accompagna fanno tremare le casse dei club interessati. Proprio per questo motivo, il futuro del Leon uruguaiano potrebbe essere ancora a tinte rossoblù