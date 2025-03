Cagliari, si fa male Obert durante la sosta nazionali: ci sarà contro il Monza? Le ultime

Cagliari, le condizioni di Adam Obert, difensore slovacco, infortunatosi durante la sosta nazionali nella partita contro la Slovenia

E’ iniziata la sosta per gli impegni delle Nazionali e per il Cagliari di mister Davide Nicola non arrivano buone notizie. Infatti ha riportato un infortunio il difensore classe 2002 Adam Obert, il quale ieri è stato impegnato nella partita tra la sua Slovacchia e la Slovenia. Il difensore ha rilevato Dennis Vavro all’undicesimo minuto prima di essere sostituto a sua volta all’inizio del secondo tempo!

A quanto emerge dovrebbe trattarsi di un problema di natura muscolare che verrà valutato prossimamente dallo staff medico della selezione guidata dal CT Francesco Calzona. Nelle prossime ore si valuterà se la problematica riscontrata lo obbligherà ad abbandonare in anticipo il raduno dei “Falchi” e tornare in Italia per verificare se le condizioni del calciatori gli permetteranno di esserci contro il Monza, prossimo impegno di Serie A.